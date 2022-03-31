Уничтожено админздание и склад с горючим.

Оккупанты совершили ракетные удары по воинской части на Днепропетровщине, два человека погибли, 5 получили ранения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

"Несколько часов назад ракетные удары по воинской части. Уничтожено админздание и склад с горючим. Два человека погибли. Пятеро получили ранения. Их госпитализировали", - написал Резниченко.

Он добавил, что спасательные работы и борьба с пожаром продолжаются.

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