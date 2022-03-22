Известно об одной жертве обстрела.

Российские войска нанесли ракетные удары по городу Павлоград, разрушив железную дорогу.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его данным, в результате обстрелов была уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2, разрушено железнодорожное полотно и пути.

"Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек. Движение через станцию остановлено на неопределенное время", - пишет Резниченко.

Как сообщил городской голова Павлограда Анатолий Вершина, взрывы произошли не в жилом секторе, но повредили гаражи местных жителей. Он также допустил, что повреждения могли достать жилые дома, которые расположены на определенном расстоянии.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела оккупантами реактивной системой залпового огня "Град" на Днепропетровщине повреждены более 20 жилых частных домов, один человек ранен. По данным следствия, 22 марта российские оккупанты в течение часа обстреливали поселок Малая Костромка Криворожского района Днепропетровской области, используя реактивную тяжелую артиллерию.