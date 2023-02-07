О потерях в составе российской армии представитель российского Минобороны традиционно не сообщил.

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании озвучил версию РФ о том, как идут боевые действия в Украине.

"Группировки российских войск продолжают перемалывать всё поставляемое Киеву вооружение и технику - как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях. Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери", - заявил Шойгу.

По его словам украинские потери за январь составили более 6 500 военнослужащих, 26 самолётов, 7 вертолётов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и других боевых бронированных машин, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.

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О потерях в составе российской армии представитель российского Минобороны традиционно не сообщал.

"В интересах Минобороны России создается спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли. Она будет способствовать повышению эффективности войск", - рассказал он.

Потери РФ на войне в Украине: подробности

Общие боевые потери русской армии по состоянию на 7 февраля ориентировочно составляют 133190 особей.

За минувшие сутки было уничтожено 14 танков (3245 с начала полномасштабного вторжения); 28 боевых бронированных машин (6443 единицы); 1 артиллерийская система (2232).

Также уничтожено 3 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего 5107 с начала войны) и 5 единиц специальной техники (всего - 208).

Также россияне за время их полномасштабного вторжения недосчитались 461 реактивной системы залпового огня; 227 средств противовоздушной обороны; 294 самолеты; 18 кораблей и катеров. Уничтожено также 1958 беспилотников оперативно-тактического уровня и 796 крылатых ракет.