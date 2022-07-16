Тем временем украинские защитники отбили враждебные попытки штурма вблизи нескольких населенных пунктов на Донецком и Бахмутском направлениях.

Российские войска возобновили наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Да, на Донецком направлении враг обстрелял районы Закетного, Северска, Григоровки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка. Штурмовые действия оккупантов в направлении Спорное - Ивано - Дарьевка наши защитники успешно отбили.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку Берестово и Нью-Йорка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Звановка, Семигорье.

"Враждебные попытки штурма в направлениях Доломитное-Новолуганское и Доломитное – Семигорье под метким огнем украинских воинов захлебнулись. Такая же участь постигла оккупантов в направлении Роты - Вершина. Противник отошел. После перегруппировки возобновило наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и деятельности подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах не отмечено.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов позиции наших войск вблизи Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредоточивает на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационного удара недалеко Мосьпанового. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Питомник, Новопокровка, Протоповка, Русские Тишки, Дуванка и Коробочкино.

На Славянском направлении нанес авиаудар вблизи Богородичного.

"Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Дубравный, Чепель, Константиновка, Новониколаевка, Мазанівка, Богородичное, Никольское и Гусаровка", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях с целью вытеснения наших подразделений с занятых рубежей враг нанес авиаудары вблизи Авдеевки. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Павловка, Золотая Нива, Времеевка, Новополье, Железнодорожное, Новояковлевка и Малиновка.

На Южнобугском направлении противник вел воздушную разведку БПЛА. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Муравьевка, Апрельское, Оленевка, Степная Долина, Александровка и Таврическое.

По данным американского Института изучения войны (ISW), российские силы, вероятно, выходят из "оперативной паузы".

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