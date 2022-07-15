Российские оккупанты не прекращают наносить массированные артиллерийские удары.

Вооруженные силы Украины нанесли российским оккупантам потери и заставили отступить от Углегорской ТЭС.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

На Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях активных действий захватчики не проводили, продолжали обстрелы по линии соприкосновения. Наносили авиационные удары вблизи Каменки.

"Попытка вражеского наступления вблизи Водяного наши защитники быстро подавили метким огнем. Противник нанес ракетно-авиационный удар по гражданской инфраструктуре в районе Угледара", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении осуществлял обстрелы наших позиций, в частности, в районах населенных пунктов Новолуганське, Покровское, Веселая Долина, Берестовое, Веселое, Майорськ, Вершина. Нанес авиаудары недалеко от Семигорья, Берестового и территории Углегорской ТЭС.

"Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили, как и попытки овладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты получили жесткое сопротивление, понесли значительные потери и бесславно отошли", - отметили в Генштабе.

Как ранее сообщал УНИАН, 13 июня украинские защитники отбили штурмовые действия российских оккупантов на нескольких направлениях. Так, бойцы ВСУ отбили вражеский штурм в направлении Дементьевки. Кроме того, наши защитники успешно отбили штурмовые действия в направлениях Ивановки и долины и отогнали оккупантов назад.

Также все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях веселой долины, Яковлевки и вершины наши воины метким огнем свели на нет. Оккупанты, с потерями, отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил.

Ранее сообщалось, что начались бои с российскими оккупантами на окраинах Луганской области.

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