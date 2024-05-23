Затопление носителя "Калибров" свидетельствует об уязвимости российских кораблей в Крыму.

Британская разведка проанализировала поражение малого ракетного корабля "Циклон", который является носителем крылатых ракет "Калибр", в оккупированном Севастополе. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, 19 мая украинские силы скоординировали атаку дальнего радиуса действия на порт в оккупированном Севастополе.

"Атака, которая, скорее всего, включала сочетание ударных дронов-камикадзе и ракет армейской тактической ракетной системы (ATACMS), почти наверняка привела к потоплению корвета "Циклон" (класса Каракурт)", - сообщает разведка.

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В то же время, "Циклон" является одним из четырех российских кораблей класса "Каракурт", которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" и действовали в Черном море с 2022 года. Вероятно, что два из этих кораблей были переведены в Каспийское море, чтобы безопасно завершить морские испытания после серии успешных украинских атак. Четвертое судно из этой группы ранее получило серьезные повреждения во время украинской атаки в ноябре 2023 года.

При этом, как отмечает разведка, такое положение дел вряд ли существенно изменит влияние российского флота на украинские операции, но эта ситуация подчеркивает сохранение опасности для российских сил, действующих в оккупированном Крыму и в регионе Черного моря, а также подчеркивает дальнейший успех Украины при нанесении скоординированных ударов.

Потопление "Циклона"

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 мая в социальных сетях появилась информация, что во время атаки на оккупированный Севастополь мог быть потоплен российский малый ракетный корабль "Циклон". Распространялась информация, что были нанесены удары ракетами ATACMS.

Позже эту информацию подтвердил уже официально Генеральный штаб ВСУ.

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