Противник вряд ли собирается оборонять север Луганской области, сказал военный эксперт.

Отступление российских войск в Украине возможно в Запорожской и Херсонской областях, а также на части Донбасса.

В Запорожской и Херсонской областях противник реально не готовится к обороне, рассказал полковником запаса Вооруженных сил Украины, военный летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на "Главреде".

"...что касается "жестов доброй воли", то это видно по тому, как и где россияне готовятся к обороне. В Херсонской и Запорожской областях у них реальной подготовки к обороне нет нигде, поэтому, скорее всего, они будут оттуда уходить в сторону Крыма", - отметил собеседник.

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По его словам, враг вряд ли собирается оборонять север Луганской области. Эксперт считает, что оккупанты, скорее всего, на востоке Украины будут зимовать в границах до 24 февраля.

Полковник ВСУ полагает, что враги отступят за реку Северский Донецк в сторону временно оккупированного Луганска.

Контрнаступление Украины - что надо знать о достижениях ВСУ

Армия Украины начала контрнаступление в конце лета. Сначала наши воины деоккупировали почти всю Харьковскую область. Наши воины также освободили ряд населенных пунктов на Донбассе. В частности, в Луганской области уже освобождены более 10 населенных пунктов.

В Николаевской области враг контролирует только Кинбурнскую косу.

9 ноября стало известно, что РФ отступает с правобережья Херсонской области на левобережье. Уже 11 ноября в Херсон зашли украинские воины.

В конце ноября советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал, что контрнаступление наших войск будет продолжаться и на востоке, и в Запорожской области.

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