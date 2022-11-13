Потеря Херсона - новое поражение Путина в глазах его сторонников после подрыва Керченского моста.

Вывод оккупационных войск из Херсона вызывает раскол между президентом России Владимиром Путиным и фракцией "ястребов".

Как говорится в отчете Института изучения войны, Путину все труднее умиротворять часть крайне идеологизированного провоенного электората из-за неспособности его вооруженных сил достичь его максималистских целей по свержению украинского правительства и захвату всей Украины.

Ультраправые пропагандисты, например Владимир Соловьев, все чаще требуют от Кремля и высшего военнонр командования выполнения всех обещаний по уничтожению Украины.

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Потеря Херсона - новое поражение Путина в глазах его сторонников после подрыва Керченского моста.

Аналитики называют волну критики Путина "почти беспрецедентной". С этим, вероятно, связано усиление цензуры на телевидении, поскольку многие пропагандисты опускают или преуменьшают последствия вывода войск.

Вместе с тем поражение регулярных войск и Путина в Херсоне еще больше усиливает влияние "вагнеровцев" и их главаря Пригожина.

Освобождение Херсона

Еще 7 ноября - за несколько дней до анонсированного вывода войск из Херсона - путинские пропагандисты начали готовить россиян к поражению. В переданной росСМИ методичке Херсонское направление называли "самым сложным", а Украина и НАТО якобы бросили все силы на Херсон, а потому там могут быть "огромные кровопролития".

Херсон и правый берег области были освобождены 11 ноября, этому предшествовала многомесячная работа украинских сил по уничтожению обеспечения размещенной на правобережье группировки оккупантов.

В экспертной среде считают, что в любом случае авторитет Путина оказался под угрозой.

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