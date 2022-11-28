О Кинбурнской косе говорят в контексте "зернового коридора".

Военная операция ВСУ на Кинбурнской косе в Николаевской области продолжается.

"Там происходит то же, что происходит по всей Украине - война и боевые действия. Работа очень сложная, в том числе и потому, что специфические и погодные условия (штормы, ветер), специфическое и само географическое расположение, и разговоры о том, что к зерновому коридору стоит приобщать Николаевскую область", - заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что только Генштаб может сообщить о том, "что действительно происходит, и когда действительно можно радоваться".

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Гуменюк отметила, что о Кинбурнской косе говорят и в контексте "зернового коридора": николаевские порты можно будет присоединить к инициативе только после полного освобождения области.

Ситуация на Кинбурнской косе

Кинбурнская коса - это песчаная коса, которая находится на северо-западе Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас она под контролем оккупантов.

16 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по захватчикам на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы.

18 ноября глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сказал, что на косе находятся войска РФ.

В отчете ISW утверждают, что если украинские войска возьмут под контроль Кинбурнскую косу, то смогут отражать удары со стороны российских оккупантов по подконтрольному Киеву побережью Черного моря.