Внутри нашего государства нужно будет создавать мощную систему обороны, отметил советник министра.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины будет продолжаться и в Запорожской области, и на востоке нашей страны.

Контрнаступление завершиться полным выдворением противников с украинской территории, рассказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью УНИАН.

"Наступление будет продолжаться. И в Запорожской области, и на востоке Украины…", - сказал собеседник.

Также он предупредил, что РФ, Беларусь и нынешний российский президент Владимир Путин никуда не денутся.

"У нас будет 1,4 тысячи километров границы и 800 километров границы с Беларусью, тоже государство-агрессор. Нам необходимо будет создавать мощную систему обороны внутри страны. Нам предстоит жить как Израилю, который жил 70 лет в окружении врагов…", - добавил Геращенко.

Контрнаступление Украины 2022 - самые важные новости

ВСУ в конце лета начали контрнаступательные действия. Сначала была освобождена почти вся Харьковская область. Также деоккупированны ряд населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. На Донбассе идут ожесточенные бои.

В Николаевской области под контролем захватчиков остается только Кинбурнская коса.

В начале ноября захватчики объявили о решении отступить с правобережной части Херсонской области на левобережную. 11 ноября украинские воины зашли в Херсон.

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