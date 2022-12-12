Спецподразделение "Kraken" обнародовало видео освобождения населенных пунктов Луганщины.

Отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны "Kraken" обнародовало видео по освобождению двух населенных пунктов Луганской области.

Видео обнародовали на Telegram-канале спецподразделения.

Так, штурмовые группы освободили от российских оккупантов села Кисловку и Котляровку, которые расположены к северу от Сватово.

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Война в Украине: ситуация на Луганщине

В воскресенье, 11 декабря 2022 года, председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что поблизости Кременной и Сватово Вооруженные Силы Украины имеют определенный успех.

12 декабря в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районе 11 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине.

Ранее также стало известно, что в Луганской области, во временно оккупированном городе Сватово к наемникам ЧВК "Вагнера" пожаловал HIMARS. Рашисты отдыхали в общежитии и не ждали "хлопка".

Как сообщал УНИАН, ранее Гайдай выразил надежду, что ВСУ на Луганщине в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году - деоккупировать всю территорию Луганской области.

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