По его словам, на сегодня основная масса ракет "Томагавк" - морского базирования (как надводного, так и подводного) с дальностью пуска 2,5 тыс км.

Вопрос поставок "Томагавков" Украине на сегодняшний день - это вопрос, наверное, далекой перспективы.

Как объяснил военный эксперт Олег Жданов, ракета "Томагавк" - это ракета средней дальности. Она изначально разрабатывалась во всех вариантах сразу - воздушного, морского (подводного и надводного) и сухопутного базирования. Но потом был подписан договор о нераспространении ракет средней и малой дальности. И ракеты с дальностью пуска от 500 км до 5,5 тыс км попали в разряд средней дальности. И страны-подписанты - США и СССР, а потом и РФ - закрыли программы разработки ракет сухопутного базирования и крылатые ракеты или ракеты средней дальности с дальностью пуска до 5,5 тыс км остались только в воздушном и морском базировании.

Он отметил, что на сегодня основная масса ракет "Томагавк" - морского базирования (как надводного, так и подводного) с дальностью пуска 2,5 тыс км.

Сейчас в США идет ускоренная адаптация этой ракеты к сухопутному базированию - то есть они делают под нее пусковую установку.

Поэтому поставки "Томагавков" Украине возможны либо тогда, когда у нас появится свой флот - нужен морской носитель этой ракеты (эсминец, фрегат, подводная лодка или крейсер), а это очень туманная перспектива. Либо тогда, когда США изготовят сухопутную пусковую установку и адаптируют "Томагавк" для сухопутного базирования.

"Я надеюсь на американскую промышленность, на их опыт в этих делах. Я думаю, что они будут форсировать разработку этой пусковой установки. Тогда можно говорить, что в 2023 году возможно их производство. Но для начала США удовлетворят свои потребности в этих ракетах, а уже потом будут удовлетворять наши", - отметил Жданов.

Справка УНИАН. Крылатые ракеты "Томагавк"

Семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых торпед стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования.

Совершает полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США с момента ее принятия на вооружение в 1983 году. Ориентировочная стоимость ракеты в 2014 году составляла $21,45 млн.

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