Сообщается, что банки, супермаркеты и большинство кафе в городе закрыты, больница эвакуирована.

Город Покровск Донецкой области - ключевой транспортный узел. Если он падет, российские войска перережут один из основных путей снабжения в регионе. Несомненно, этот город сейчас является главным приоритетом Москвы, пишет BBC.

По словам главы военной администрации Покровска Сергея Добряка, соотношение сил, воюющих на этом направлении, составляет 10 к одному в пользу России.

"Город быстро пустеет. Всего два месяца назад здесь все еще жили 48 000 человек. Сегодня половина из них уже уехала. В некогда оживленном центре города с магазинами и супермаркетами жутко тихо. Банки, супермаркеты и большинство кафе закрыты. Больница эвакуирована. За городом экскаваторы роют новые траншеи в полях", - говорится в публикации. Видео дня

Командир батальона 110-й бригады, подполковник Олег Демьяненко рассказал, что на данный момент линия фронта на северном фланге наступления войск РФ на Покровск стабилизировалась. Однако, как он добавил, российские атаки в основном сосредоточены на южном фланге, где продолжаются тяжелые бои.

Отмечается, что на этом фланге, который пытаются захватить россияне, размещен город Селидово, который сейчас защищают бойцы 15-й бригады Национальной гвардии. Беспощадные атаки русских не дают им передышки, бои здесь очень интенсивные, говорят солдаты.

"Враг атакует группами до 15 человек, иногда до 60. Мы делаем до 200 выстрелов в день", - рассказал один из воинов.

Указывается, что чем больше они обстреливают российские позиции, тем выше риск ответного огня. Поэтому после каждой серии выстрелов украинские защитники направляются в блиндаж, чтобы переждать ответный огонь России.

"Линия фронта здесь может быстро перемещаться. Иногда это может быть полной неожиданностью для украинских сил", - добавили в издании.

Наступление на Покровск - актуальное

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина делает все возможное, чтобы не потерять Покровск, и Курская операция помогает в этом. По его словам, в частности, она лишила оккупантов возможности маневрировать своими частями.

Как отметил Сырский, за последние дни российские войска не продвинулись ни на метр там, поэтому стратегия Украины работает. Сейчас в районе Покровска укрепляют оборону.

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