В направлении на Покровск и несколько севернее за последние десять дней россияне ничего не оккупировали, отметил эксперт.

На данный момент ситуация на самом "горячем" направлении фронта в Украине выглядит так, что Покровск стал для войск России второстепенной целью, заявил OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, передает 24 канал.

"В направлении на Покровск и несколько севернее за последние десять дней россияне ничего не оккупировали. На направлении южнее - Селидово, Украинск, Долиновка и т.д., - продвижение врага есть. Оно не такое значительное, как было перед этим, но вместе с тем было и наше продвижение", - отметил эксперт.

По его словам, россияне сейчас пытаются атаковать большими силами со стороны Марьинки и Угледара:

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"Пока выглядит так, что в сторону Покровска продвижение замедлилось, но южнее, от Селидово, россияне пытаются двигаться на юг, а со стороны Угледара, который южнее, двигаться на север. Таким образом они хотят замкнуть небольшое оперативное окружение там, где город Курахово. Выглядит так, что Покровск стал для них второстепенной целью".

Наступление РФ на Покровск - актуальное

Напомним, в The New York Times писали, что усиленные украинские войска более чем на неделю застопорили российское наступление на город Покровск в Донецкой области - на одном из ключевых участков фронта. Однако, как отмечали в издании, признаков того, что Россия отказалась от своей цели продвижения к городу, нет.

Указывалось, что бои в селах и полях к востоку от города остаются нестабильными, кроме того, российские войска продолжают наступать в других местах.

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