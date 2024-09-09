За последние 6 дней противник не продвинулся ни на метр, поэтому стратегия Украины работает.

Украина делает все возможное, чтобы не потерять Покровск и Курская операция помогает в этом. В частности, она лишила оккупантов возможности маневрировать своими частями.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN в ответ на вопрос, отвлекла ли Курская операция силы РФ от Покровского направления и может ли Украина потерять Покровск. По словам генерала, за последние 6 дней противник не продвинулся ни на метр, поэтому стратегия Украины работает. Сейчас в районе Покровска укрепляют оборону.

"Конечно, противник сосредоточил на Покровском направлении наиболее подготовленные свои части. Но мы лишили его возможности маневрировать своими частями и перебрасывать свои части усиления с других направлений", - пояснил Сырский.

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Он подчеркнул, что хоть Россия и не перебросила из Покровского района много войск, за исключением одной бригады морской пехоты, но теперь оккупанты не могут маневрировать своими резервами так, как раньше. При этом это ослабление ощущается на других направлениях. Так, фиксируется снижение количества артиллерийских обстрелов и интенсивность наступательных действий.

"Покровское направление, по сути, остается для нас самым проблемным. На других направлениях ситуация стала более стабильной. Поэтому я считаю, что эта стратегия была выбрана правильно, и она принесет нам желаемый результат", - подытожил главнокомандующий.

Курская операция и бои за Покровск

В Институте изучения войны на днях заявляли, что Курская операция ВСУ повлияла на весь театр военных действий и будет определять наступательные и оборонительные возможности оккупационной армии даже после завершения штурмов Покровска.

Ветеран АТО, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что с Курской операцией ВСУ "немного просветлело" и стало очевидным, что у России нет ресурсов, чтобы война растянулась на годы.

Дикий отмечает, что сейчас российская пропаганда всячески пытается замалчивать ситуацию в Курской области: или вообще никак не вспоминать, или подавать это, как какой-то мелкий пограничный инцидент. В противовес ему есть "величественное мощное наступление на Покровск".

Президент Владимир Зеленский сделал заявление относительно ситуации на Покровском направлении. По его словам, стоит дождаться, пока там все полностью стабилизируется. Как сказал глава государства, ситуация на Покровском направлении за последние несколько суток "была лучше", но нужно дождаться стабилизации.

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