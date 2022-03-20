За 25 дней войны Вооруженные силы Украины уничтожили около 14 700 российских военнослужащих.

Вооруженные силы Украины уже четвертую неделю отбиваются от российских оккупантов. И делают это эффективно. Враг растерян, ведь не ожидал такого сопротивления от украинского народа.

Одна из причин потрясающего фиаско "второй армии мира" РФ – это тотальные просчеты в стратегии и тактике. По всей видимости, российский Генштаб МО абсолютно не имел объективной аналитики относительно Украины. Об этом пишет советник руководителя ОП Михаил Подоляк у себя в соцсетях.

По его словам, вся штабная аналитика подчиненных генерала Герасимова была выстроена на тезисах из роспропаганды о "националистических батальонах".

По мнению советник главы Офиса 6-го Президента, еще одна причина, которая сейчас шокирует, – чрезвычайная смертность среди высшего оперативного командования РФ на территории Украины. В частности, убиты шесть ключевых генералов.

"Это признак тотальной неготовности армии. Воюют только количеством и крылатыми ракетами. Убиты десятки офицеров среднего и тактического уровней. Все это – непосредственные признаки слабой слаженности воинских частей, неготовности воевать в современных условиях", – пишет Подоляк.

Все это, добавил он, деморализует российскую армию – контрактники и срочники хоть и плохо понимают человеческую речь и написанное, однако осознали, что их высшее руководство абсолютно бездарное.

"Дальше – только массовые смерти российских военнослужащих в Украине", – подытожил Подоляк.

А тем временем количество погибших врагов превысило 14 тысяч, а раненых, наверное, втрое больше. В то же время враг потерял уже треть своих самолетов. Что показательно, в последние дни фиксируется все меньше задержанных летчиков. Это может означать, что перед вылетом их лишают возможности катапультироваться, чтобы спастись.

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