Для россиян эта железная дорога станет стратегическим объектом во время наступления на город, заявили в МО США.

Пентагон подтвердил, что сброшенная на толпу на вокзале в Краматорске ракета из комплекса "Точка У" была выпущена россиянами.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 8 апреля, цитирует Радио Свобода.

"Очевидно, мы не купились на возражения россиян о том, что они не несут ответственности (за этот ракетный удар – ред.). Сначала они заявили об успешном ударе, но потом отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях", – сообщили в Пентагоне.

Пентагон также считает, что Россия задействует 18-ю мотострелковую дивизию ВС РФ для наступления на Краматорск, сформированную в 2021 году.

Дивизия состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка.

"По нашей оценке ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал. Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне", – сообщил чиновник Пентагона.

"Это главный железнодорожный узел восточной части Украины. И это очень стратегическое место. И мы видели, как они пытались переместить силы в Краматорск, где находится эта железнодорожная станция", – добавил он.

Взрывы в Краматорске

Как сообщал УНИАН, 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донетчины до безопасных областей Украины.

В настоящее время известно о по меньшей мере 52 убитых и 109 раненых в результате ракетного удара.

Ранее сообщалось о 50 погибших людях, из них пятеро детей.

12 умерли в больнице, 38 человек погибли сразу на вокзале.

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