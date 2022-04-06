Также подтверждено 2195 раненых человек.

Организация Объединенных Наций уже задокументировала 1 480 погибших лиц со времени начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

"С 4:00 утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по полночь (по местному времени) 4 апреля 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 3675 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 1480 погибших и 2195 раненых", - говорится в сообщении.

Среди погибших 331 мужчина, 211 женщин, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 61 ребенок и 815 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Среди 2195 раненых 253 - мужчины, еще 194 - женщины. Ранены 43 девочки и 40 мальчиков, а также 100 детей и 1565 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Отдельно сказано, что в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 1539 случаев (474 погибших и 1065 раненых). На территории, контролируемой правительством Украины, 1 215 случаев (407 погибших и 808 раненых), и на территории, которая оккупирована - 324 случаи (67 погибших и 257 раненых).

Кроме того, в других областях Украины (Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях), в местах, которые находились под контролем правительства на момент, когда произошли жертвы, зафиксировано 2136 случаев (1006 погибших и 1130 раненых).

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