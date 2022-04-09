Украинские войска отбили 7 вражеских атак на Донбассе

На Донбассе вчера украинские войска отбили 7 вражеских атак, уничтожили 9 танков и 12 единиц техники.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 6:00 9 апреля.
Отмечается, что на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито 7 атак врага, уничтожено 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника.
Группировкой Воздушных сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено четыре воздушные цели: два вертолета, один БПЛА и одну крылатую ракету. Информация уточняется.
Оккупанты продолжают осуществлять подготовку к наступлению на востоке Украины с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.
На Волынском направлении изменений в положении и действиях противника не произошло.
На Полесском направлении враг активных действий не проводил. Отдельные подразделения, которые были выведены с территории Украины, продолжают находиться на территории Республики Беларусь. По имеющейся информации, с целью перегруппировки войск враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ в Белгородскую и Воронежскую области.
На Северском направлении враг завершает проведение перегруппировки сил и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.
На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичное блокирование города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, которые перемещены из других операционных районов.
На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел.
На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредоточивает на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутівка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.
На Южнобугском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригорьевка и Шевченково. Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.
Ранее УНИАН уже сообщал, что российские оккупанты обстреляли город Золотое на Луганщине.
Кроме того, на Луганщине оккупанты сбрасывают на Северодонецк фосфорные мины, от города остались лишь руины. Враг не оставляет намерений захватить город, но не может, ведь наши военные останавливают все атаки и не отдают ни метра земли.