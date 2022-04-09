В Черноморске Одесской области прозвучал взрыв.
Об этом в видеообращение на своей странице в Facebook сообщил городской голова Черноморска Василий Гуляев.
"Жители города Черноморска, не поддавайтесь панике. Ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как мы разберемся, я вам дам полную информацию… Ничего страшного на данный момент не произошло. Главное – без паники", - сказал он.
Он также призвал горожан не подходить к окнам и, по возможности, спуститься в бомбоубежища.
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