Кроме того, днем российские захватчики также совершили ракетную атаку на город.

За минувшие сутки враг дважды ракетами обстрелял Николаев. Днем оккупанты ударили по городу ракетами типа Х-55, а вечером – "Калибрами".

Об этом сообщает ОК "Юг".

В ночной сводке речь идет о двойном ударе ракетами типа Х-55. Оккупанты нанесли его по промышленной инфраструктуре. Вечером ракетная атака продолжилась. Россияне нанесли удар 5-ю "Калибрами" с территории Херсонской области.

1 ракета уничтожена украинским подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса. 2 – поразили завод пластиковых окон, еще 1 – жилой дом, а еще одна попала в колбасный цех.

В результате атаки на заводе и в цехе произошли пожары, общей площадью около 400 кв. м. Их локализовали. Масштабы разрушений уточняются. По предварительным данным, жертв нет.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 июня сохраняется угроза ракетных ударов со стороны России с Черного моря. На кораблях страны-агрессора находится примерно 20 ракет типа "Калибр", которые приведены в готовность для пусков по Украине. Кроме этого, к берегу волнами продолжает прибивать российские мины, которые сорвал шторм.

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