Алексей Дмитрашкивский отметил, что пока что враг не добился успеха.

Российские оккупанты пытаются заблокировать уничтоженную Авдеевку, чтобы продвинуться на Донецком направлении. Следующей целью россиян может быть Курахово.

"Самым опасным направлением остается Авдеевское и Марьинское. Враг активно там штурмует позиции украинских военных, также наносит огневые поражения, применяя ствольную артиллерию и реактивную артиллерию, очень активно начал применять авиацию", - заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашкивского в эфире национального телемарафона.

По его словам, на Авдеевском направлении идут позиционные бои, в ходе которых россияне пытаются заблокировать Авдеевку, а Марьинку захватить, чтобы двигаться к Курахово.

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"На сегодняшний день враг не добился успеха ни в одном из направлений. Но, не имея успехов на поле боя, враг обстреливает гражданское население", - подытожил военный.

Ситуация в Донецкой области - что известно

В Донецкой области идут тяжелые бои с армией РФ. При этом некоторые населенные пункты оккупанты стерли с лица земли, а из населенных пунктов, где ситуация уже критическая, проводят эвакуацию оставшегося населения.

По последним данным в 21 населенном пункте области объявили принудительную эвакуацию детей. По данным ОВА, там до сих пор проживают 126 несовершеннолетних украинцев.

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