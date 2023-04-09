Российские оккупанты пытаются заблокировать уничтоженную Авдеевку, чтобы продвинуться на Донецком направлении. Следующей целью россиян может быть Курахово.
"Самым опасным направлением остается Авдеевское и Марьинское. Враг активно там штурмует позиции украинских военных, также наносит огневые поражения, применяя ствольную артиллерию и реактивную артиллерию, очень активно начал применять авиацию", - заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашкивского в эфире национального телемарафона.
По его словам, на Авдеевском направлении идут позиционные бои, в ходе которых россияне пытаются заблокировать Авдеевку, а Марьинку захватить, чтобы двигаться к Курахово.
"На сегодняшний день враг не добился успеха ни в одном из направлений. Но, не имея успехов на поле боя, враг обстреливает гражданское население", - подытожил военный.
Ситуация в Донецкой области - что известно
В Донецкой области идут тяжелые бои с армией РФ. При этом некоторые населенные пункты оккупанты стерли с лица земли, а из населенных пунктов, где ситуация уже критическая, проводят эвакуацию оставшегося населения.
По последним данным в 21 населенном пункте области объявили принудительную эвакуацию детей. По данным ОВА, там до сих пор проживают 126 несовершеннолетних украинцев.