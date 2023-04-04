Речь идет о 126 детях.

Во вторник, 4 апреля 2023 года, под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук состоялось заседание координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Члены штаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации детей из 21 населенного пункта.

Как сообщает Минреинтеграции, речь идет об эвакуации 126 детей из населенных пунктов области, где ситуация с безопасностью остается критической. Отмечается, что в Донецкой области работает пять эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы", которые вывозят детей на бронированных автомобилях.

"Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя будут обеспечены бесплатным убежищем, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой", – отметили в министерстве.

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Для эвакуации из Донецкой области гражданам нужно обратиться к представителям местной власти или же по номеру (098) 890-33-18, а для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью – по телефонам: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Эвакуация детей из зон активных боевых действий

7 марта 2023 года Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Обязательная эвакуация детей принудительным способом будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, лица, которое их заменяет, или другого законного представителя.

Известно, что по состоянию на 19 марта из города Часов Яр Донецкой области эвакуировали всех детей. Этот населенный пункт расположен недалеко от города-крепости Бахмута.

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