Россия планирует новое наступление в направлении Киева и Чернигова, – Палиса

Кроме того, Кремль устанавливает своим военным сроки окончательной оккупации Донбасса – они считают их нереалистичными.

Российские оккупанты планируют новое наступление в направлении Киева и Чернигова, однако Силы обороны Украины пока не фиксируют создание соответствующих наступательных группировок. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса, передает УНИАН.

"Мы действительно получали информацию от разведывательных служб, причем проверенную из нескольких источников, о том, что военное руководство Вооруженных Сил Российской Федерации получило задание от политического руководства спланировать проведение подобной операции в нескольких вариантах в направлении Киева и Чернигова. Я прошу обратить внимание: спланировать и подготовить. То есть, действительно, там рассматривалось несколько вариантов", – говорит Палиса.

В то же время Силы обороны готовы к любому развитию событий, и планы врага пока остаются лишь планами.

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"Соответственно, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработаны возможные варианты ответа, обороны, защиты и противодействия этим действиям. На данный момент мы не видим формирования наступательной группировки на этих направлениях. Приоритетная задача для нас – не допустить создания условий, при которых россияне вообще смогли бы начать какие-либо наступательные действия", – объясняет Палиса.

Также Москва хочет создать "буферную зону" на севере Украины.

"Остаются те же планы по созданию буферной зоны в Харьковской и Сумской областях, в Черниговской – частично, на глубину до 20 километров и с возможностью её дальнейшего расширения. Увеличение этой буферной зоны связано, в первую очередь, с изменениями технических и тактико-технических характеристик беспилотных аппаратов. Условно говоря, зона расширяется, возможности беспилотников растут", – говорит Палиса.

Полная оккупация Донбасса также входит в планы врага – еще с самого начала войны. Однако бригадный генерал не считает эти попытки реалистичными.

"Политическое руководство РФ ставит перед военным руководством задачу решить вопрос с Донбассом, то есть выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, до 31 декабря этого года. В свою очередь, военное руководство убеждает политическое в нереалистичности выполнения этой задачи в указанный срок. Напротив, они просят отсрочку до 31 марта. Мое субъективное мнение: даже до 31 марта это нереалистичная картина", – констатирует Палиса.

Планы России на войну – другие новости

Планы российских оккупантов остаются неизменными – однако сроки их выполнения постоянно сдвигаются. Так, еще в конце зимы враг "мечтал" выйти на административные границы Донецкой области в начале апреля, сообщал Палиса.

Президент Владимир Зеленский недавно сообщил о планах врага по наращиванию производства баллистических ракет согласно обновленным данным разведки.

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