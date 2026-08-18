В феврале Россия может начать наступление на Киевскую и Черниговскую области, – ГУР

Всё зависит от того, объявит ли Путин мобилизацию после выборов.

Если Россия в этом году проведет мобилизацию, то уже зимой вполне может перейти к новому наступлению на северном направлении – на Киевскую и Черниговскую области. Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"До выборов они будут пытаться демонстрировать какие-то успехи на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после – возможно, будет мобилизация", – отметил он.

Он напомнил, что полномасштабное вторжение началось в феврале 2022 года, частичную мобилизацию в России начали во второй половине октября 2022 года. Боевые подразделения, которые могли реально вступить в бой, оказались на фронте в январе 2023 года, а часть из них – еще в декабре.

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"То есть, если агрессор в этом году проведет новую волну мобилизации, они смогут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. А это не исключает, что российское командование может организовать такую операцию в феврале, зная любовь Путина к символическим датам", - сказал он.

В то же время графики будут зависеть от того, сколько людей будет мобилизовано и будет ли вообще мобилизация.

При этом Скибицкий подчеркнул, что в этом году теоретически наступление с севера возможно, но "на практике нет условий, индикаторов, которые бы показывали, что они готовы к этой операции, нет войск для этого".

Перемирия не стоит ожидать

Скибицкий отметил, что на поле боя нет никаких признаков, указывающих на готовность России прекратить огонь и начать нормальные переговоры. Поэтому до конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет.

По данным военной разведки, россияне продолжат наносить удары по ОПК, военным объектам, энергетике, системе логистики, АЗС. Под угрозой находятся электроснабжение и отопление, а также система водоснабжения.

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