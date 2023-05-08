В ожидании контрнаступления ВСУ оккупанты вывозят коллаборантов и похищают детей.

Оккупанты продолжают "эвакуацию" населения из южных районов Украины. На АЗС уже перестали завозить топливо, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

В частности оккупанты объявили эвакуацию жителей города Токмак, которых вывозят в направлении Бердянска.

"Этой процедуре подлежат представители так называемой местной власти, коллаборанты, дети, учителя и воспитатели. При этом родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа "эвакуировать" ребенка", – говорят в Генштабе.

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Среди практических проявлений "эвакуации" сообщается о закрытии полицейских участков. Например, в поселке Веселое коллаборанты даже уничтожили документы в участке.

"На АЗС наблюдаются очереди за горючим, всем водителям поставлено в известность, что новых поставок горючего не планируется", – говорят в Генштабе.

Оккупанты объявили эвакуацию юга

На прошлой неделе оккупационные власти захваченных Россией районов Запорожской области объявили об эвакуации населения в преддверии украинского контрнаступления. В частности людей вывозят из Энергодара, Токмака, Пологов, Васильевки и других городов.

По словам украинских военных, оккупанты "эвакуируют" гражданских из прифронтовых районов захваченных территорий Украины для того, чтобы впоследствии использовать их в качестве "живого щита".

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