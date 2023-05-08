Некоторых людей вывозят в Россию, их судьба неизвестна.

На оккупированной части Запорожской области российские захватчики продолжают принудительную эвакуацию. Самое оживленное движение началось в Токмаке.

"Россияне объявили так называемую эвакуацию. С 7 мая они вывозят людей. Есть сообщения, что наиболее оживленное движение началось в Токмаке - каждые полчаса курсировали автобусы. В этих автобусах - только треть была людьми, которых заставляли эвакуироваться, также там были переодетые военные", - сообщила депутат Запорожского районного совета и журналистка Алиса Сысоева в эфире "Эспрессо".

По ее словам, россияне также активно сжигают документы. Кроме того, угрозами заставляют украинцев вывозить детей.

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"В поселке Веселом закрылся участок "полиции" - там жгли документы. В то же время тревожная ситуация с детьми, есть угрозы родителям, которые не хотят вывозить детей - им сообщают, что детям не засчитают учебный год", - рассказала Сысоева.

Депутат отметила, что есть информация по "эвакуации" в Бердянск и Кирилловку.

"Там есть скопление российских военных и техники - вероятно, они планируют прикрываться людьми как живым щитом. Некоторые автобусы до этих городов не доезжают. Например, из Днепрорудного люди оказались в РФ - сейчас их судьба неизвестна", - подытожила она.

Российская "эвакуация" украинцев

Как ранее сообщал УНИАН, параллельно с побегом из временно оккупированных прифронтовых районов Украины захватчики начали процесс "эвакуации" гражданского населения.

Украинские защитники считают, что россияне "эвакуируют" гражданских для того, чтобы впоследствии использовать их в качестве "живого щита".

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