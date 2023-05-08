За депортацию украинцам предлагают деньги.

Российские захватчики хитростями вывозят украинцев из временно оккупированной территории Запорожской области в Крым и Россию. В частности, они предлагают материальные блага.

"Говорят, что будет контрнаступление украинской армии. Понимаем, что те деньги, которые они предлагают – это хитрости. В Бердянск завозят гражданских. Затем направляются в Крым или в сторону Донецкого региона. Необходимо понимать, что они делают так, чтобы местное население боялось украинскую армию, а не их. Но некоторое население возвращается в свои дома, потому что думают, что их могут ограбить", – заявил председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

В местных СМИ и Telegram-канал появились видео эвакуации украинцев - десятки автобусов вывозят наших граждан. Отмечается, что их депортируют не только в Бердянск и Крым, но и в Россию.

Видео дня

Принудительная эвакуация Украины

Как ранее сообщал УНИАН, параллельно со своим бегством из оккупированных прифронтовых районов Украины россияне начали процесс "эвакуации" гражданского населения.

Украинские военные объяснили, что оккупанты "эвакуируют" гражданских из прифронтовых районов захваченных территорий Украины для того, чтобы впоследствии использовать их в качестве "живого щита".

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