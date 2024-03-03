По словам начальника пресс-службы ОСГВ "Хортица" Ильи Евлаша, на Лимано-Купянском направлении противник удерживает группировку в 122 тысячи оккупантов.

На Лимано-Купянском направлении враг удерживает группировку в 122 тысячи российских оккупантов, более 1100 танков, почти 2 тыс. боевых бронированных машин, более 1000 артсистем и чуть более 400 реактивных систем залпового огня. Об этом в эфире телеканала FreeДОМ рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, это количество войск удерживается там уже в течение длительного времени, еще с конца лета, и это не является новостью для украинских военных, которые уже научились эффективно работать и сдерживать наступления противника.

"Мы помним, как враг пытался атаковать еще в начале осени прошлого года в районе Новоегоровки, потом пытался менять свои направления. Синьковку он уже штурмует энное количество месяцев, но безуспешно. Как мы видим, враг понял, что у него не получится развить наступление, свой успех вблизи населенного пункта Синьковка", - отметил военный.

Он подчеркнул, что, по данным разведки, очень много российских подразделений перебрасываются в район реки Черный Жеребец.

"Они занялись подготовкой своих оборонительных сооружений, готовят штурмовиков. Каждая третья рота в батальоне у врага - это штурмовые подразделения. Штурмовики, которые постоянно идут на "мясные штурмы". Враг пытается различными способами найти слабое место, "ахиллесову пяту" в нашей обороне, но в течение длительного времени у него ничего не получается", - сказал Евлаш.

Ситуация на фронте - последние новости

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Также УНИАН сообщал, что оккупанты ударили по центру Курахового. В результате атаки по меньшей мере 16 человек пострадали.

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