Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оккупанты не отказываются от планов по полной оккупации Украины, в течение суток на фронте произошло 68 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в вечерней сводке, враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Так, на Купянском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области. На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Терны и Верхнекаменское Донецкой области, где враг при поддержке авиации, пытался прорвать оборону ВСУ.

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На Бахмутском направлении отражено 4 атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где, при поддержке авиации, враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении Генштаба.

На Ореховском и Херсонском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако совершил артиллерийские и минометные обстрелы ряда населенных пунктов.

Кроме того, отмечается, что в течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Потери России в войне

По данным британской разведки, потери России в феврале составили 983 человека в сутки, достигнув самой высокой отметки с начала войны.

В то же время, отмечают в разведке Британии, это отражает готовность России к массовым боевым действиям и войне на истощение. Несмотря на то, что война обходится России дорогой ценой с позиции человеческих жизней, такой подход усилил давление на позиции Украины на линии фронта.

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