Противникам, в частности, не хватает самолетов ДРЛО А-50, отметил аналитик.

После того, как украинцы недавно уничтожили еще один российский самолет А-50 - борт дальнего радиолокационного обнаружения и управления, стало понятно, что РФ имеет серьезную проблему - противнику не хватает не только таких машин, а и членов экипажа.

На уничтоженном самолете было очень мало операторов, которые могли бы работать на радиолокаторе, об этом авиационный эксперт Константин Криволап рассказал в эфире канала "Киев24". "...было заявлено, что там было 10 человек погибших, и я думал, что это касается только экипажа, который занимается наблюдением. Но оказалось, что это и пилоты, и тот экипаж, который сидел на радиолокаторе. То есть им уже сейчас не хватает людей для того, чтобы обслуживать эту технику", - сказал аналитик.

По его словам, "пять операторов вместо 10 для работы на радиолокаторе - это очень мало для этой машины". Эксперт добавил, что противникам, для того, чтобы иметь более-менее серьезную точность всех разведданных, касающихся украинских радиолокационных средств, других перемещений, надо организовывать круглосуточное наблюдение с воздуха и необходимо, "чтобы хотя бы две-три машины (А-50, - Ред.) были в воздухе".

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"И сейчас им это выполнить очень трудно... Сейчас им не хватает машин и не хватает экипажа. Потому что не может быть такого, чтобы у тебя было много экипажей и мало пилотов. То есть это всегда в каком-то соотношении...", - подчеркнул Криволап.

Важные воздушные потери российской армии в Украине - что надо знать

Вечером 23 февраля стало известно, что над Азовским морем был сбит российский самолет ДРЛО А-50. СМИ, ссылаясь на сведения источника в Главном управлении разведки Минобороны Украины, писали, что украинская сторона ликвидировала борт с помощью модернизированной ракеты к советскому зенитному ракетному комплексу С-200. Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что у захватчиков осталось только шесть самолетов А-50.

Стоит отметить, что за время полномасштабного вторжения РФ понесла серьезные авиационные потери - уже ликвидировано 347 самолетов и 325 вертолетов. Кроме того, "минусовано" кучу живой силы противника - примерно 416 800 захватчиков.

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