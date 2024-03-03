Российские войска ударили управляемой авиабомбой по центру города Курахово Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Он отметил, что по состоянию на 16:00 в результате удара ранения получили 16 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Удар пришелся по центру города, повредив по меньшей мере 15 многоэтажек.
"На месте преступления работают представители местной власти, полиция и спасатели", - отметил Вадим Филашкин.
Российские войска продолжают бить по гражданским
Как писал УНИАН, в результате российского удара "шахедом" по многоэтажке в Одессе погибли по меньшей мере 10 человек. Среди них трое - дети. Самой маленькой жертвой российского удара стал четырехмесячный мальчик. Под завалами до сих пор остаются жители дома, среди которых могут быть дети.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин утром в Одессе заявил, что такие масштабные разрушения из-за попадания дрона произошли впервые. На 3 марта из-за трагедии в Одесской области объявлен траур.