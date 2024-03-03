Отмечается, что враг ударил по городу управляемой авиабомбой.

Российские войска ударили управляемой авиабомбой по центру города Курахово Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Он отметил, что по состоянию на 16:00 в результате удара ранения получили 16 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Удар пришелся по центру города, повредив по меньшей мере 15 многоэтажек.

Последствия

"На месте преступления работают представители местной власти, полиция и спасатели", - отметил Вадим Филашкин.

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Российские войска продолжают бить по гражданским

Как писал УНИАН, в результате российского удара "шахедом" по многоэтажке в Одессе погибли по меньшей мере 10 человек. Среди них трое - дети. Самой маленькой жертвой российского удара стал четырехмесячный мальчик. Под завалами до сих пор остаются жители дома, среди которых могут быть дети.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин утром в Одессе заявил, что такие масштабные разрушения из-за попадания дрона произошли впервые. На 3 марта из-за трагедии в Одесской области объявлен траур.

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