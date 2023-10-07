Враг пытался штурмовать также на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском направлениях.

Больше всего российские войска сегодня атаковали на Марьинском направлении. Силы обороны Украины отразили там 12 атак в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

По данным Генерального штаба ВСУ, всего в эти сутки произошло уже 50 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать также на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском направлениях.

В частности, на Купянском направлении наши защитники отбили 10 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области; на Лиманском направлении силы обороны отбили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области; на Авдеевском направлении силы обороны отбили все атаки врага возле Авдеевки и Первомайского Донецкой области.

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На Шахтерском направлении под плотным огнем артиллерии и авиационными ударами наши защитники отбили 8 атак врага в районе Водяного Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в восточнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Клещиевки и Нью-Йорка Донецкой области, в эти сутки не проводили атак. Враг применил авиацию и на ряде других направлений.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, сегодня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении украинским защитникам и защитницам удалось продвинуться севернее Копанов и Новопрокоповки.

На этом направлении потери врага резко возросли, в частности удалось уничтожить реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган". По его словам, всего за сутки ВСУ уничтожили 52 единицы военной техники противника на этом направлении. Также удалось ликвидировать 338 российских захватчиков.

В целом, за минувшие сутки украинские военные отправили в ад 610 российских террористов. Таким образом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 281,7 тысяч своих военных. Также ликвидировано в общей сложности уже более 39,3 тысячи единиц разнообразной техники и вооружения противника.

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