Огнеметную систему россиян уничтожили вместе с экипажем и боекомплектом.

Украинские военные ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по российской огнеметной системе "Солнцепек". Позиции россиян во время разведки зафиксировали сотрудники Запорожского управления Службы безопасности Украины, сообщает СБУ.

"Солнцепек", который является "гордостью" российского военно-промышленного комплекса, должен был ударить по позициям украинских военных, осуществляющих контрнаступление на этом направлении.

Однако, благодаря координации сотрудников Службы безопасности и артиллеристов ВСУ ТОС-1А "Солнцепек" был уничтожен вместе с экипажем и полным боекомплектом.

"И в финальном поединке с ракетой HIMARS вражеский "Солнцепек" отпраздновал свое поражение роскошным салютом", - добавили в СБУ.

Новости с фронта

Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении ВСУ продвинулись севернее Копанов и Новопрокоповки. По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского, на этом направлении потери врага резко возросли, в частности удалось уничтожить реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган".

Также украинские военные ликвидировали 338 российских захватчиков и уничтожили 52 единицы их техники.

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