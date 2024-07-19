Каволи подчеркнул, что ключевая часть "генерации силы" для Украины зависит от Евросоюза и НАТО.

Ход войны в Украине становится все сложнее спрогнозировать, однако ВСУ пока имеют "замечательную стратегию" ведения войны.

Об этом сказал главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, передает Голос Америки. "Один из самых больших уроков, которые мы можем вынести из войны в Украине, заключается в том, что в современных войнах вы или побеждаете быстро, или вас ждет долгая работа, полная непредсказуемых поворотов. И это то, где мы находимся сейчас," - сказал генерал.

Он выразил мнение, что ход войны будет зависеть от способности "генерировать силу". В частности от того, какая сторона сможет накапливать "качественную силу быстрее и воспользоваться" ею, пока есть возможность.

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При этом военный отметил, что украинцы генерируют такую силу и умело выстраивают стратегию: "В течение нескольких месяцев украинцы были сосредоточены на защите восточных территорий, не позволяя России использовать Крым и юг Украины для нападения, сохраняя свой доступ к Черному морю и генерируя силу. Поэтому, я считаю, что у них замечательная стратегия. Это лишь вопрос продолжения ее выполнения".

Также Каволи подчеркнул, что ключевая часть "генерации силы" для Украины зависит от стран ЕС и НАТО. "Это потребует от нас накопления и производства большего количества техники, чем мы думали еще два года назад", - сказал он.

На вопрос о том, что делать странам, которые потратили много ресурсов на помощь Украине и колеблются, продолжать ли поддержку или решать внутренние проблемы, Каволи ответил, что "результат боевых действий в Украине является жизненно важным для будущего европейской и мировой безопасности".

При этом он подчеркнул, что мир не должен "питать никаких иллюзий" относительно завершения войны в Украине. "В конце конфликта в Украине, как бы он не закончился, мы будем иметь очень большую проблему с Россией. Мы получим ситуацию, когда Россия восстанавливает силы, располагаясь на границах НАТО, и ее будут возглавлять преимущественно те же люди, что и сейчас, и которая убеждена, что мы - противник, а также очень-очень разъяренная", - описал ситуацию военный.

Он заявил, что производство стран ЕС и НАТО должны быть готовы к этому вызову.

В то же время Каволи добавил, что главной проблемой сейчас является не столько финансы, как изготовление военного оборудования. "У нас немного сложнее с закупками. И это действительно стратегическая проблема для альянса", - сказал генерал.

Каволи о войне в Украине

Перед этим Каволи прокомментировал вопрос кадрового обеспечения ВСУ. По его словам, сейчас мобилизация продвигается лучше.

"Украина имеет проблемы с тем, как использовать свою человеческую силу, не так ли? Итак, есть группа людей, которым нужно работать на заводах, в полях, участвовать в боевых действиях. И это задача украинского правительства - определить этот баланс. Недавно, как вы знаете, уменьшили возраст призыва на два года. Сейчас они привлекают людей достаточно быстро", - заявил Каволи.

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