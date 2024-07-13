Также Россия планирует повысить налоги для своих граждан, чтобы получить больше ресурсов для ведения войны.

Война РФ против Украины становится фактором раздражения на территории России. Это связано с тем, что руководство страны распространяет информацию, которая не соответствует реальному положению, пишет Главное управление разведки Минобороны Украины.

В разведке отметили, что информация о боевых действиях, которую показывает внутренняя пропаганда страны-агрессора, все чаще вызывали у российского общества "усталость и недовольство, чем восторг и экзальтацию, как было в начале вторжения".

"Одной из причин таких изменений является несоответствие распространяемой режимом информации с реальным положением: уровень потерь во время войны скрывать все труднее, а ресурсы для ведения боевых действий исчерпываются, о чем, в частности, свидетельствует активная подготовка Москвы к рекордному в своей истории повышению налогов", - добавляют разведчики. Видео дня

В ГУР отметили, что Кремль планирует под видом "прогрессивной школы налога на прибыль физических лиц" поднять поборы в бюджет для россиян, которые заработают более 2200 долларов в месяц, то есть ставка налога на прибыль возрастет с 20% до 25%.

В России оценивают, что такая налоговая реформа позволит собрать около 200 млрд долларов, это может произойти с 2025 по 2031 год.

"Неутешительная динамика общественных настроений, которую отслеживают в Кремле, заставляет российское военно-политическое руководство готовить население к "затягиванию поясов" и реагировать - региональные представители путинского режима уже пытаются смещать фокус внимания с раздражающей военной тематики на "бурное" решение социально-бытовых проблем", - отмечают в разведке.

В ведомстве подчеркивают, что региональные власти пытаются организовывать мероприятия для поддержки участников войны против Украины и их семей, участвуют в приеме граждан, разрабатывают и обсуждают специальные законопроекты по поддержке благотворительности, повышение зарплат и защиты ветеранов.

Также отдельное место занимает "поддержка" людей с инвалидностью, количество которых постоянно увеличивается из-за боевых действий в Украине. В частности для таких людей власти РФ хотят развивать внутренний туризм.

В разведке отмечают, что минимальное количество мест для людей с инвалидностью на российских парковках теперь составляет 15%. Кроме того, участникам войны против Украины предоставляют ваучеры номиналом 15 тысяч рублей, на которые в течение года можно покупать билеты в учреждения культуры.

"Такая активизация социальной деятельности свидетельствует о попытке российских властей канализировать недовольство и избежать неконтролируемых социальных взрывов", - утверждают украинские разведчики.

Война в Украине - последние новости

Ранее представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, каких должностей сейчас больше всего не хватает на фронте. По его словам, сейчас Украине не хватает пехотинцев.

"Бригады обновляются, рекрутинг работает. Однако, конечно же, не хватает в последнее время, в частности простых военных, простых солдат, простых пехотинцев. Это в большинстве подразделений, которые есть в Вооруженных силах Украины", - отметил он.

В свою очередь Оперативно-тактическая группировка "Харьков" сообщила, что сейчас Россия готовит новые атаки на Волчанск, что на Харьковщине. Армия РФ готовит подготовку подразделений 153 мсп 47 мсд и 138 омсбр 6А к атакам в городе.

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