Он напомнил, что у ВСУ уже есть опыт боевых действий в Харьковской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал информацию о возможном наступлении оккупантов на Харьков.

Так, в интервью "Укринформу" он отметил, что нельзя игнорировать любую информацию о подготовке врага к наступательным действиям, в том числе и эти оценки западными СМИ относительно новой угрозы наступления на Харьков.

"Поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую вероятность. На сегодня проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий", - сказал Сырский.

Видео дня

Он напомнил, что у ВСУ уже есть опыт боевых действий в Харьковской области.

"Нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", - отметил Главнокомандующий.

Возможное наступление на Харьков

В Центре противодействия дезинформации СНБО вчера отреагировали на распространенную российской пропагандой информацию о новом наступлении страны-агрессора на Харьков. Там отметили, что Москва умышленно устроила подобную ИПсО. Информация о подготовке россиян к наступлению на Харьков является частью вражеской кампании "пропаганды страха" и не соответствует действительности, заявили в Центре. Там объяснили, что для наступления у него нет ресурса.

Ранее военный обозреватель Денис Попович также оценил вероятность нового масштабного наступления на Харьков и Киев. Он убежден, что сейчас предпосылок для этого нет. По его объяснению, чтобы найти нужное количество людей для того, чтобы планировать наступление на такой город как Харьков, нужна дополнительная мобилизация. Пока такое решение в Кремле не принято, соответственно, и говорить не о чем. И даже если оно будет принято, отметил Попович, то возникает следующий вопрос - о возможности наступления на Харьков вообще, потому что для этого нужны большие силы. Потому что Харьков - город миллионник.

Как известно, на Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: