Обозреватель напомнил о потерях россиян во время наступления на Авдеевку, которая значительно меньше.

Военный обозреватель Денис Попович оценил вероятность нового масштабного наступления на Харьков и Киев. По его мнению, сейчас предпосылок для этого нет. Соответствующее заявление он сделал в эфире телемарафона.

"Сейчас предпосылок для такого наступления не видно. Чтобы найти нужное количество людей для того, чтобы планировать наступление на такой город как Харьков, нужна дополнительная мобилизация. Пока такое решение не принято, соответственно, и говорить не о чем. Даже если оно будет принято, то возникает следующий вопрос о возможности наступления на Харьков вообще, потому что для этого нужны большие силы. Харьков - город миллионник", - подчеркнул экперт.

Попович напомнил о потерях россиян во время наступления на Авдеевку, которая значительно меньше, и о том медленном темпе продвижения, который был у оккупантов.

"И второй вопрос - оснащение этих войск, потому что 300 тысяч, это не 50. Нужны танки, артиллерия, бронированные машины, оснащение, обучение людей. Это очень непростая история. Сейчас много таких разговоров о наступлении на Харьков, наступление на Сумы, даже наступление на Киев. Но реальность может быть немножко другой", - сказал он.

При этом Попович не исключает, что заявления российского руководства, что Украина готовила теракт в "Крокус Сити Холле", направлены на то, чтобы мобилизовать россиян на войну в Украине.

"Это почва для мобилизации. Это ответ на вопрос, откуда могут взять людей для 300-тысячной мобилизации. Заявления рассчитаны именно на россиян. Но у меня нет ощущения того, что российское общество таким образом сплотится", - отметил эксперт.

Относительно того, за счет чего россиянам постепенно удается продвигаться сейчас на Марьинском, Бахмутском, Авдеевском направлениях, военный обозреватель заявил, что у них еще сохраняется тот "наступательный импульс", который они создали для осенне-зимних наступательных действий, которые закончились для Украины потерей Авдеевки:

"Большого прорыва, на мой взгляд, там нет. Чтобы этот импульс возобновился им нужно подкрепление, мобилизационные мероприятия, чтобы создать новое наступательное укрепление, которое бы имело преимущество над нашими бойцами. Поэтому тактические продвижения еще могут быть, а вот значительный прорыв - маловероятен. Хотя они планировали его, но план не сработал".

Как сообщал УНИАН, на Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения, и поэтому о наступлении россиян на Харьков говорить рано.

Перед этим мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что существует определенное беспокойство относительно возможного наступления РФ на областной центр. В то же время он подчеркнул, что для этого нет соответствующего накопления вражеских войск у границы, а кроме того, украинские защитники готовы давать достойный отпор оккупантам. То, что Харьков будет украинским городом, это однозначно, заявил Терехов.

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