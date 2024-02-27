На Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения.

На Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения, и поэтому о наступлении россиян на Харьков говорить еще очень рано. Об этом сказал начальник пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

"Сейчас враг действительно стягивает свои основные резервы вблизи населенного пункта Синьковка, куда перетягивает подразделения "Шторм-Z", "Шторм-V". Также россияне пытаются давить вблизи Северского. То есть враг пытается давить сразу с нескольких направлений, пытаясь найти слабую щель в нашей обороне для развития наступления. Противник активно использует авиацию, артиллерию, БПЛА. Враг ежедневно несет большие потери. Каждая третья рота в их батальонах является штурмовой", - сказал он телеканалу "Эспрессо".

По его словам, на Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения.

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"Еще с конца лета на этом направлении проводились мощные инженерные работы, фортификационные укрепления, возводились ряды противотанковых рвов, устанавливались "зубы дракона", которые скреплены между собой железными тросами. Есть мощное минирование, как противопехотными минами, так и противотанковыми минами. То есть там много инженерных заграждений с обустройством опорных пунктов и установлением тяжелых бетонных оборонительных сооружений. Наша задача, в условиях снарядного дефицита, закрепиться и занять максимально мощные рубежи и наносить противнику непоправимые потери. Сейчас мы находимся в обороне, и наша задача - это стачивать наступательный потенциал противника. Интенсивность боев безумная, и сейчас она достигает своего пика", - пояснил начальник пресс-службы.

Возможность наступления РФ на Харьков - детали

Продолжается полномасштабная война в Украине, и мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что существует определенное беспокойство относительно возможного наступления РФ на областной центр.

"Это украинский город и всегда будет украинским городом. Что касается беспокойства. Да, определенное волнение есть, но как вы уже говорили, нет накопления войск у границы такого. Об этом говорят и наши военные. Не важно, какие планы у нашего врага. Важно, как мы будем давать отпор нашему врагу. А то, что мы дадим достойный отпор, и то, что Харьков будет украинским городом, это однозначно", - сказал Терехов.

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