Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы остановить оккупантов и защитить людей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия собирает силы для атаки на Харьков и захвата Славянска.

Об этом он заявил во время выступления на открытии форума глобальной политики Института международных политических студий.

"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. А там-полтора миллиона жителей. Постоянно бомбардируют Николаев – а там почти полмиллиона жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск – там до войны было сто тысяч жителей", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы остановить оккупантов и защитить людей.

"Но чтобы сделать это быстрее, нам нужна поддержка, современное оружие. Такое оружие, которое имеет больший потенциал, чем у российской армии. Вот почему я трачу столько эмоций, столько времени и столько усилий, чтобы убедить всех наших партнеров передать нам мощное оружие. Это вопрос жизней", - подчеркнул он.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины на Харьковщине почти дошли до границы с Россией. Чтобы этого не допустить, российские военные усилили обстрелы.

В то же время военный эксперт Олег Жданов считает, что на сегодня ожидать наступление оккупантов на Харьков не стоит.

"Ожидать наступление на Харьков на сегодня не стоит. Все на что смогли российские силы - они подбирали резерви и смогли только отодвинуть нас от государственной границы. Далее наступление российских войск было остановлено и на сегодня там идут позиционные бои. И мы все оборонительные рубежи держим", - отметил эксперт.

Однако, по его словам, теперь русская артиллерия может доставать до окраин Харькова, но дальнейшего продвижения вряд ли следует ожидать, потому что больше резервов у РФ нет.

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