В ЦПД ведомства оценили имеющиеся ресурсы Москвы.

В Центре противодействия дезинформации СНБО отреагировали на распространяемую российской пропагандой информацию о новом наступлении страны-агрессора на Харьков.

Там говорят, что таким образом РФ пытается запугать украинцев. Москва умышленно устроила подобную ИПСО.

"Информация о подготовке россиян к наступлению на Харьков является частью вражеской кампании "пропаганды страха" и не соответствует действительности", - заявили в Центре.

Как отмечается, враг способен лишь на террор Харькова обстрелами. Для реального наступления у него не станет ресурса - это байка, акцентировал руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

"У России нет ресурсов для наступления на Харьков. Все их байки о готовности к окружению города рассчитаны на внутреннюю и внешнюю аудиторию, и являются частью кампании "пропаганда страха", - сказал он.

По его словам, разговоры о 350 тысячах военных, которых они хотят набрать для этой задачи, - пока только разговоры.

"Это ИПсО. Сейчас враг способен только обстреливать и терроризировать город, и под этот террор он адаптирует нарративы о наступлении, которое невозможно. Но враг всегда пугает наступлениями, пользуясь обстрелами", - добавил Коваленко.

Он подчеркнул, что Силы обороны давно готовы ко всем возможным угрозам.

Что говорят о возможном наступлении на Харьков

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что существует определенное беспокойство относительно возможного наступления РФ на областной центр и в связи с этим заявил, что у врага нет соответствующего накопления войск у границы для реализации таких действий, а кроме того, украинские защитники готовы давать достойный отпор оккупантам. То, что Харьков будет украинским городом, это однозначно, подчеркнул Терехов.

Как известно, на Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения.

Военный обозреватель Денис Попович также оценил вероятность нового масштабного наступления на Харьков и Киев. Он убежден, что сейчас предпосылок для этого нет.

По его объяснению, чтобы найти нужное количество людей для того, чтобы планировать наступление на такой город как Харьков, нужна дополнительная мобилизация. Пока такое решение в Кремле не принято, соответственно, и говорить не о чем. И даже если оно будет принято, отметил Попович, то возникает следующий вопрос - о возможности наступления на Харьков вообще, потому что для этого нужны большие силы. Потому что Харьков - город миллионник.

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