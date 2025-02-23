В столице работает ПВО.

Уже несколько часов продолжается российская террористическая атака по Украине. Под ударом дронов типа "Шахед" находится, в частности, Киев.

Обновлено 01:44: Новые БПЛА продолжают заходить на Киев. На Оболони снова работают силы ПВО, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он призвал горожан находиться в укрытиях.

В столице слышны взрывы. Обломки вражеских дронов обнаружили сразу в нескольких районах. В частности, обломки российского БпЛА нашли на территории Национального ботанического сада имени Гришко, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Кроме того, в Соломенском районе в результате падения обломков загорелись деревья и повреждены окна дома рядом. Обошлось без пострадавших, заявил глава КГВА Тимур Ткаченко.

В Печерском районе упали обломки российского БПЛА на открытой территории. Повреждены окна в нежилом здании рядом, обошлось без пострадавших.

В то же время в Голосеевском районе возник пожар в результате падения вражеского дрона. Информация о пострадавших уточняется.

Падение обломков БпЛА также зафиксировано в Дарницком районе столицы. Там возник пожар, повреждены частный дом и автомобили. Информация о пострадавших также уточняется.

В сети уже публикуют видео падения российского дрона в частном секторе:

В столице активно работает ПВО.

Атака РФ по Украине в ночь на 23 февраля

Россия продолжает жестокие обстрелы мирного населения Украины – под ударом Константиновка, Одесская область, Кривой Рог, Киевщина, Запорожская область, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В результате российских атак есть пострадавшие и погибшие. В Кривом Роге, по данным местных властей, в больнице умер мужчина, который пострадал из-за ракетного удара. 30-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна пострадавшая, которой 31 год, лечится амбулаторно.

В то же время в Одесской области россияне атаковали Одесский район. Там, по словам главы ОГА Олега Кипера, произошло возгорание частного дома. Пострадали три человека. Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы.

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