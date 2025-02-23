Украина за три года потеряла более десятой части своих территорий.

Украина за три года с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году потеряла 11% своих территорий. Об этом говорится в анализе CNN на основании данных Института изучения войны.

"В начале войны Украина удержала российские войска от захвата своей столицы, Киева, а затем одержала победы в некоторых частях Харьковской и Херсонской областей. Но она также понесла большие потери в восточных районах вокруг Донецка и Бахмута", - говорится в статье.

При этом, если учесть земли, уже захваченные Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами с начала конфликта в 2014 году (Крым и часть Донбасса), общая площадь потерянных Украиной земель составляет около 18%, подсчитал CNN.

Видео дня

Как отмечает издание, Украина смогла удержать, а в некоторых случаях и отбить назад захваченные территории, во многом благодаря военной помощи от западных союзников. В инфографике CNN указывается, что США были крупнейшим источником финансирования Украины с начала войны в 2022 году, предоставив 47% всего объема помощи. От Евросоюза Украина получила 32% и еще 20% от других стран – в частности, от Великобритании, Канады, Японии.

Также миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, переселившись либо в другие части Украины, либо в другие страны. По данным Агентства ООН по делам беженцев на конец 2024 года, в Европе проживает чуть более 6,3 миллиона украинских беженцев, в том числе около 1,2 миллиона в Германии, почти 1 миллион в Польше и 390 000 в Чешской Республике. По последним оценкам ООН по состоянию на июнь 2024 года в Российской Федерации проживало 1,2 миллиона украинских беженцев.

Оккупированные территории

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский допустил прямой обмен территориями с Россией для завершения войны.

По его словам, если президент США Дональд Трамп сможет посадить Украину и Россию за стол переговоров, то Киев может предложить Москве прямой обмен территориями, отдав захваченные земли в Курской области. При этом Зеленский отмечал, что пока не знает, какую часть оккупированных Россией территорий Украина попросит взамен.

Ранее издание The Independent прогнозировало, что при нынешних тенденциях Россия до конца года вполне сможет захватить оставшуюся часть Донбасса.

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