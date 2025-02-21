По мнению эксперта, новые дроны будут использовать комбинированные боеприпасы.

Российская Федерация налаживает производство реактивных Shahed-238 - Герань-3, которые будут разгоняться до 500 км/ч. Эксперт по авиации Богдан Долинце в эфире телемарафона рассказал, мобильным группам будет значительно труднее сбивать такую цель, потому что время на ее обнаружение сократится в несколько раз.

"Если говорить о новых беспилотниках, то мы видим несколько особенностей. Это фактически появление беспилотников с реактивной тягой. То есть, это использование более скоростных целей. С другой стороны, это модификация тех боеприпасов, которые использует враг. В первую очередь, речь идет, как правило, за боеприпасы с комбинированными боевыми частями. То есть, это либо осколочно-фугасные, либо фугасные зажигательные боеприпасы", - сказал Долинце.

Он добавил, что вторая важная составляющая - увеличение веса боевой части таких дронов. Также Shahed-238 - Герань-3 фактически имеют увеличенную скорость, которая составляет до 500 км/час. Так же они могут иметь увеличенную боевую часть до 90 кг и радиус действия, который может достигать до 2-2,5 тысяч километров.

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Долинце пояснил, что скорее всего, речь об использовании не нового двигателя, а уже существующего иранского турбореактивного двухконтурного турбореактивного двигателя Deutz 1012.

Он добавил, что в то же время двухконтурный двигатель имеет и свои недостатки. "В первую очередь - такие двигатели имеют более выраженный тепловой след, то есть они могут быть более эффективно обнаружатся и уничтожаться ПВО, которые используют тепловые головки самонаведения. Во вторых, такие беспилотники, как правило, имеют характерный звук, похожий на звук крылатой ракеты...", - сказал эксперт.

Он добавил, что такие беспилотники имеют высокую скорость и могут быть более сложными целями для наземных систем перехвата. В первую очередь, речь идет о мобильных огневых группах. У операторов таких групп фактически в 3-4 раза уменьшается время на обнаружение и реакцию на такие цели.

Что еще известно об этом дроне

Как писал УНИАН, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия налаживает производство аналога реактивного Shahed-238 - Герань-3 с малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13, что обеспечивает скорость полета до 550-600 км/ч и дальность 2 500 км.

Кроме того, эксперт рассказал подробнее об ударах РФ реактивными дроном "Герань-3"."Это по сути уменьшенный Shahed - у него вдвое меньше боевая часть, но он может развивать скорость до 550-600 км/ч", - отметил он.

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