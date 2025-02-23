Украинские солдаты выражают недовольство тем, что их союзники рассматривают возможность мирных переговоров, считая, что война проиграна.

На фоне новостей о переговорах России и США по завершению войны украинские воины заявляют, что Москва должна вести переговоры "спиной к стене", пишет The Independent.

"Мы устали от борьбы, но нет смысла останавливаться сейчас и уступать Путину, как этого желает Трамп. Поэтому мы будем продолжать бороться, выполняя все задачи, которые перед нами стоят", - заявляет один из старших офицеров Украины.

С приближением третьей годовщины войны украинские солдаты выражают недовольство тем, что их союзники рассматривают возможность мирных переговоров, считая, что война проиграна.

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"Россия не выиграет в Украине. Они не проигрывают, но просто не выигрывают", - объясняет Каллас, старший офицер специализированной бригады, действующей на большей части линии фронта. "Противник получает минимальные результаты за колоссальные потери в личном составе и технике. Они не достигают никаких значимых операционных успехов и уже не имеют того количества артиллерии и бронетехники, которое мы видели несколько месяцев назад".

Украина имеет преимущество в войне беспилотников, а на Курском выступе применяют тактику маневра в стиле НАТО, что позволяет им атаковать, а не только обороняться.

Бывший офицер MI6, который специализируется на российских вопросах, разделяет это мнение. "Россия должна вести переговоры с позиции слабости", - отмечает он. "Ее экономика в кризисе, она зависит от ненадежных союзников в Иране, Китае и Северной Корее, а война в Украине зашла в тупик".

Украинские солдаты на передовой требуют современного вооружения, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Это их главная цель.

Майор "Подлый", командир разведки смешанной роты иностранных добровольцев и украинских военных, воевал во время освобождения Херсона осенью 2022 года. Он подчеркивает, что закупленное вооружение, приборы ночного видения и современные системы связи сыграли решающую роль в их успехах и позволили осуществлять рейды через Днепр против российских войск.

"Я очень надеюсь, как украинец, что то, что сейчас публично говорит Трамп, затмит глаза россиянам", - отмечает он. "Если нет, то ситуация напоминает события Второй мировой войны, когда Чехословакию поделили между Альянсом и Германией в 1938 году. Я, как украинец, конечно, не хотел бы оказаться в эпицентре третьей мировой войны".

Ситуация на фронте

Как рассказывал экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, ситуация на фронте в Украине далека от стабильной, она чрезвычайно сложная особенно в районе городов Торецк и Часов Яр Донецкой области. Кроме того, кризисные последствия может иметь ситуация, которая сейчас разворачивается на Купянском направлении в Харьковской области.

Напомним, 19 февраля в мониторинговом проекте DeepState сообщили, что российские войска захватили сразу два населенных пункта в Донецкой области - Дачное и Зеленовку. А 21 февраля оккупанты зашли в Новоочеретоватое.

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