В частях, где техники больше, подчеркнул специалист, она используется ограниченно, когда есть уверенность, что удалось уменьшить риски от украинских FPV-дронов.

Россияне за три года полномасштабного вторжения в Украину создали около двух десятков дивизий, но ни одна дивизия не укомплектована техникой хотя бы на 70%, есть дивизии укомплектованы на 30%-40%. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Николай Саламаха, специалист по бронетанковой технике, подполковник в отставке.

"Когда дивизия формирует один полк и отправляет его на поле боя, а в нем вместо 150 боевых машин пехоты или бронетранспортеров меньше половины, но солдат все равно должен чем-то дойти до линии, где он сможет применить стрелковое оружие, так и появляются самокаты, гольф-кары, автомобили", - заявил он.

В частях, где техники больше, отметил специалист, она используется ограниченно, когда есть уверенность, что удалось уменьшить риски от украинских FPV-дронов.

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Война в Украине - трудности РФ с техникой

Напомним, что с каждым следующим днем войны россияне все меньше будут использовать бронетехнику. Такой вывод сделал военный обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Как отмечал аналитик, когда осенью россияне начали первые самоубийственные штурмы на "Жигулях", еще можно было подумать, что это единичные случаи "самых отчаянных и лишенных транспортных средств российских полков". Однако сейчас, учитывая то, что потери бронетехники и другой тяжелой техники у россиян превысили 15 000 единиц, штурмы на "Жигулях" становятся все более привычным делом.

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