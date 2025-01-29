Скорее всего, сейчас россияне будут направлять в определенной степени ограниченные ресурсы на полную оккупацию Донетчины, отметил Владислав Селезнев.

Не надо исключать вариант, что российские захватчики могут двинуться в наступление на Днепропетровскую область, но они до сих пор не реализовать начальную задачу диктатора Владимира Путина по полной оккупации Донетчины. Такое мнение высказал военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Суспільне".

По словам Селезнева, российские оккупанты грезят тем, чтобы взять под контроль всю территорию Донецкой области, и сосредоточили основное внимание на Покровском участке фронта.

"Враг там имеет немалый ресурс, по разным оценкам, до 100 тысяч российских военнослужащих действуют в районе Покровска и Мирнограда. Соответственно, они не штурмуют наши рубежи и позиции "в лоб". Они пытаются это делать путем оперативного охвата наших рубежей и позиций", - отметил эксперт.

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В частности, враг пытается охватить Покровск с юга и юго-запада, а также Мирноград - с востока и северо-востока.

"На самом деле, вызов очень серьезный, но, хватит ли у врага ресурсов для того, чтобы полностью реализовать свою миссию - вопрос, как говорится, дискуссионный, потому что слишком много зависит, в том числе, и от противодействия украинских Сил обороны", - отметил Селезнев.

В то же время, он считает, что внимание украинского общества и мирового сообщества не зря приковано к этому участку фронта, потому что расстояние от передовых штурмовых отрядов российской армии, которые действуют на этом участке, до административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями составляет чуть более 4 км.

"То есть, есть риски продвижения вражеских сил в направлении нашей Днепропетровщины. Произойдет это или нет, я думаю, что мы в ближайшее время увидим. А вот что точно в ближайшее время произойдет - это дальнейшие попытки и попытки врага создать то самое окружение для нашей Покровской и Мирноградской агломерации", - убежден Селезнев.

Он считает, что на ситуацию на этом участке фронта надо смотреть сквозь призму абсолютно рационального восприятия процессов, которые происходят.

"Во-первых, мы должны понимать, что админграница между Донецкой и Днепропетровской областями точно не станет непреодолимой стеной для действий российской армии. Единственный аргумент - это аргумент украинской силы и оружия. Может ли враг прибегнуть к таким провокациям, чтобы отправиться через админграницу на территорию Днепропетровщины? Исключать такой вариант нельзя. Хотя, я думаю, что враг действует максимально рационально и свои, в определенной степени, ограниченные ресурсы, как для атаки на территорию Днепропетровской области, он, скорее всего, все же, будет направлять на то, чтобы реализовать часть плана Путина по полной оккупации Донецкой области", - подчеркнул Селезнев.

Эксперт считает, что российскому диктатору Владимиру Путину крайне важно реализовать то самое видение, ради которого он начинал в феврале 2022 года полномасштабное вторжение. Речь идет о полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий считает, что российская армия планирует выйти на административную границу Днепропетровщины, а продвигаться вглубь региона у нее не хватит сил и средств.

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