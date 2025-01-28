Россияне неспособны восполнить потери бронетехники.

По мере того как запасы российской бронетехники сокращаются, для россиян на фронте стали нормой штурмовые действия на гражданских автомобилях. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, чаще всего это "Лада Жигули": компактных моделях, длина которых от крыла до крыла составляет менее 5 метров, а вес - чуть больше одной тонны.

Как отмечает аналитик, когда осенью россияне начали первые самоубийственные штурмы на "Жигулях", еще можно было подумать, что это единичные случаи "самых отчаянных и лишенных транспортных средств российских полков". Однако сейчас, учитывая, что потери бронетехники и другой тяжелой техники у россиян превысили 15 000 единиц, штурмы на "Жигулях" становятся все более обычным делом, пишет Акс.

Как отмечает Акс, ежегодно Россия строит около 200 новых боевых машин БМП-3 и 90 новых танков Т-90М, а также несколько сотен других новых бронемашин, включая колесные боевые машины БТР-82. Однако потери бронетехники составляют 6 000 единиц в год. И хотя ранее Кремль с легкостью восполнял огромный разрыв между потерями и производством, доставая старые машины времен холодной войны со складов, однако теперь даже эти запасы на исходе.

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В течение многих месяцев наблюдатели обсуждали, достигнут ли российские вооруженные силы критической точки - исчерпания возможностей по созданию бронетехники.

"Нормализация нападений на "Ладах" - явный признак того, что этот переломный момент пройден. С каждым днем все более масштабной войны России на Украине у русских будет все меньше бронетехники, и они будут все больше полагаться на компактные автомобили для доставки войск в бой", - пишет Акс.

Война в Украине - новости

Ранее в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что сейчас силы РФ пытаются малыми группами окружить Покровск. По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, оккупанты хотят выйти на дорогу Покровск-Мирноград, чтобы окружить город с запада, востока и севера.

Тем временем СМИ писали, что обещания нового президента США Дональда Трампа быстро завершить войну РФ против Украины оказались пустыми. При этом хотя и президент Украины Владимир Зеленский, и правитель РФ Владимир Путин заявили о готовности к диалогу с Трампом, обе страны имеют собственное видение достижения мира. И мирное соглашение может оказаться недостижимым.

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