По мере того как запасы российской бронетехники сокращаются, для россиян на фронте стали нормой штурмовые действия на гражданских автомобилях. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, чаще всего это "Лада Жигули": компактных моделях, длина которых от крыла до крыла составляет менее 5 метров, а вес - чуть больше одной тонны.
Как отмечает аналитик, когда осенью россияне начали первые самоубийственные штурмы на "Жигулях", еще можно было подумать, что это единичные случаи "самых отчаянных и лишенных транспортных средств российских полков". Однако сейчас, учитывая, что потери бронетехники и другой тяжелой техники у россиян превысили 15 000 единиц, штурмы на "Жигулях" становятся все более обычным делом, пишет Акс.
Как отмечает Акс, ежегодно Россия строит около 200 новых боевых машин БМП-3 и 90 новых танков Т-90М, а также несколько сотен других новых бронемашин, включая колесные боевые машины БТР-82. Однако потери бронетехники составляют 6 000 единиц в год. И хотя ранее Кремль с легкостью восполнял огромный разрыв между потерями и производством, доставая старые машины времен холодной войны со складов, однако теперь даже эти запасы на исходе.
В течение многих месяцев наблюдатели обсуждали, достигнут ли российские вооруженные силы критической точки - исчерпания возможностей по созданию бронетехники.
"Нормализация нападений на "Ладах" - явный признак того, что этот переломный момент пройден. С каждым днем все более масштабной войны России на Украине у русских будет все меньше бронетехники, и они будут все больше полагаться на компактные автомобили для доставки войск в бой", - пишет Акс.
Война в Украине - новости
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