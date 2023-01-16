Украинские войска стоят в режиме активной обороны.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что юг и север Бахмута Донецкой области – это основные направления, на которых российские войска пытаются проводить наступление.

В эфире Апостроф TV он объяснил, что "юг Бахмута" – это Курдюмовка и с того направления на Часов Яр и Консантиновку, где оккупанты пытаются подняться на высотки. Однако ВСУ удерживают врага на определенных рубежах.

В то же время "север Бахмута" – это зона от Красной Горы до Соледара. Эти несколько десятков километров российские оккупационные войска тоже пытаются продавить, упершись в линию обороны украинских защитников в районе реки Бахмутки и железной дороги.

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По словам Свитана, у врага это получилось в районе восточной части Соледара. Однако россияне уперлись в ту же реку Бахмутку, где часть города находится на реке, и наши войска удерживают там позиции.

При этом эксперт отметил, что наибольшее давление враг оказывает именно там. Свитан добавил, что украинские войска стоят в режиме активной обороны, выполняют определенные тактически-оперативные действия, и Бахмуту пока что ничего не угрожает ни с юга, ни с севера.

Ситуация в Бахмуте

Украинские защитники героически держат оборону Бахмута уже более полугода. За это время этот населенный пункт Донецкой области стал городом-крепостью.

Медик ВСУ рассказал о приблизительном количестве раненых украинских военных в боях под Бахмутом и Соледаром. Он заявил, что последние дни были "напряженными" на этом участке фронта.

Бывший командующий вооруженных сил США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес считает, что Бахмут и Соледар находятся под постоянной атакой российских военных и наемников потому, что глава "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин имеет определенные планы в отношении Бахмута.

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