Наступление оккупантов на Луганщине возможно. Сейчас россияне перебрасывают туда свои силы и технику.

Оккупанты могут готовиться к решающему крупномасштабному наступлению в Луганской области. В то же время бои за Соледар РФ до сих пор пытается выдать за "победу".

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), 17 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что крупномасштабное наступление русских войск в Луганской области возможно. Сейчас оккупанты планово перебрасывают подкрепление на линию Кременная-Сватово. Аналитики считают, что это часть подготовки к наступлению.

Захват Соледара Россия пытается выдать за "победу". Территориальная оборона "ДНР" уже в третий раз за последнюю неделю объявила об официальном захвате города, но украинские силы могут по-прежнему сохранять позиции в западной части Соли, одного из микрорайонов Соледара.

Видео дня

В то же время главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в Соледаре якобы происходят зачистки, а дальнейшее продвижение оккупантов вокруг населенного пункта замедлилось из-за закрепления в городе и отражения украинских контратак.

Ситуация на Донбассе

Оккупанты продолжают вести штурм на Бахмутском направлении. В частности, россияне пытаются обойти Бахмут с юга и севера, поняв, что не удастся ударить по городу "в лоб". По словам заместителя командира легиона Свобода, лейтенанта Владимира Назаренко, враг не успевает пополнять резервы.

Об огромных потерях россиян на указанных направлениях свидетельствуют многочисленные фото- и видеодоказательства, отснятые ВСУ. В частности, недавно сеть облетело фото поля, укрытого телами мертвых русских солдат.

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